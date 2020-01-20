2020-01-20T17:03:58+03:00
Происшествия

Жительница Мурманска организовала в Коле подпольные азартные игры

За незаконную деятельность северянке светит до двух лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Долго проводить нелегальные азартные игры мурманчанке не удалось.Долго проводить нелегальные азартные игры мурманчанке не удалось.Фото: Олег УКЛАДОВ
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52-летняя мурманчанка решила пойти на риск и заняться незаконным игорным бизнесом. Видимо, женщина не думала о том, что правоохранительные органы в один прекрасный день нарушат ее планы.

- По данным следствия, осенью прошлого года жительница областного центра организовала в одном из нежилых помещений в Коле нелегальные азартные игры с использованием специального оборудования. Однако в Мурманской области по закону запрещено создание таких мест. Противоправную деятельность женщины удалось пресечь благодаря взаимодействию с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кольскому району, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

На северянку завели уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мурманчанке грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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