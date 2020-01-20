2020-01-20T13:13:35+03:00
Происшествия

«Не проскочили»: В Мурманске на перекрестке столкнулись две иномарки, ехавшие на красный

Помощь понадобилась пассажиру легковушки
Елена МОЛОДЦОВА
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Водитель Audi пытался проскочить на красный, а в итоге разбил машину. Фото: Мурманск ДТП ЧПВодитель Audi пытался проскочить на красный, а в итоге разбил машину. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Спешка еще никого до добра не доводила. Вот и водители сразу двух иномарок теперь прежде, чем нажать педаль газа в пол, крепко подумают.

- В 20.35 19 января на перекрестке проспекта Кольского и улицы Беринга в Мурманске произошла авария. Водитель Audi спускался со стороны улицы Кооперативная к улице Шевченко и выехал на пересечение дорог на красный сигнал светофора. В это же время водитель Toyota поворачивал налево со стороны улицы Шевченко и тоже оказался на перекрестке на красный, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Скорее всего, водитель Toyota решил начать маневр, не дожидаясь пока загорится стрелка и попал аккурат под несущееся по проспекту Audi. Удар оказался сильным, но металлические кузов иномарок его приняли на себя и защитили людей. Помощь понадобилась только пассажиру Audi – ее медики оказали на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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