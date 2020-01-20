2020-01-20T13:36:10+03:00
Общество

В Мурманске собрали больше 20 пакетов пластика, который пойдет на переработку

Теперь экомероприятие планируют проводить каждую субботу
Наталья ЛОБАНОВА
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В этот раз жители областного центра собрали много пластика. Фото: "Чистая Арктика".В этот раз жители областного центра собрали много пластика. Фото: "Чистая Арктика".
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18 января в Мурманске прошел сбор пластика, на котором эковолонтеры вместе с жителями областного центра собрали больше 20 пакетов ненужных бутылок, баночек крышечек. Экологическая акция прошла на ура!

- В этот раз был ажиотаж, мурманчане принесли кучу пластика. Больше всего оказалось боксов от еды, емкостей из под косметики и бытовой химии. Все это мы передадим региональному оператору по обращению с ТКО, который отвезет пластик на переработку на завод «Пларус» в Московской области, - рассказала «КП» руководитель центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова.

По словам Екатерины, подобные акции теперь планируется проводить каждую субботу. Так что уже 25 января с 13.00 до 16.00 волонтеры готовы вновь принять у горожан любой чистый пластик, включая пакеты.

Точка сбора находится по адресу: Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26 (крайний левый подъезд, 5 этаж).

Напомним: 24 и 25 января в заполярной столице также пройдет первый в этом году сбор макулатуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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