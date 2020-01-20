Массовая авария: В Мурманске люксовый внедорожник протаранил припаркованные авто

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:08:26+03:00

На светофоре внедорожник занесло и он протаранил пять припаркованных авто. Фото: МЧС по Мурманской области

А на Кольском проспекте водитель бетономешалки собрал в кучу четыре легковушки и микроавтобус

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В последнее время массовые аварии в Мурманской области не редкость. Виной тому от части погода со своим извечным гололедом и туманом, а отчасти спешка и невнимательность водителей. Меньше чем за сутки в столице Заполярья произошло два крупных ДТП.

- В 12.45 19 января на мосту через Кольский залив произошла первая авария. Водитель бетоновоза MAN ехал с западного берега, не правильно выбрал дистанцию до впереди двигающихся автомобилей и столкнулся с четырьмя легковушками и микроавтобусом. Повреждения получили Kia, два ВАЗа, ГАЗель и Chevrolet. Пассажиру Kia медики оказали помощь на месте, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Из-за тумана водитель бетономешалки не заметил легковушки. Фото: Северо-Западный РПСО

«Подвиг» бетономешалки утром 20 января повторил водитель люксового внедорожника. По словам очевидцев, Lexus стало заносить на светофоре. Пытаясь вырулить, водитель проскочил на мигающий зеленый, но в итоге протаранил разом пять припаркованных автомобилей.

- Авария произошла в 9.51. Водитель Lexus по-касательной столкнулся с ВАЗом, после чего ударил припаркованную Mazda. Стоящие Skoda, Toyota и два Chevrolet по инерции столкнулись по принципу домино. Пострадавших нет. На месте работает экипаж ДПС, - сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU