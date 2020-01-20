В школе Мурманска закрыли глаза на то, что ученик во время перемены получил сотрясение мозга
Пока ребенок находится в школе, учителя отвечают за него головой. Причем вплоть до уголовной ответственности. При этом общеобразовательные учреждения не любят вызывать скорую, даже если видят, что ученику плохо.
Такая ситуация случилась в четвертом классе одной из школ Первомайского округа Мурманска. На перемене учительница повела ребят в столовую, а два мальчика остались одни в классе. Начали бегать и бороться, что закончилось травмой для одного из сорванцов. Одноклассник толкнул его, мальчик упал прямо на дверь и сломал ручку.
Когда учительница вернулась и увидела повреждение, то стала расспрашивать ребят, кто виноват. Потом сотрудники школы посмотрели видеозапись, чтобы увидеть, что произошло в классе.
- Они видели, что ребенок упал и ударился. Но только спросили его, как он себя чувствует. Тот не стал на что-либо жаловаться, поэтому его просто отпустили домой. Тогда как в каждой школе есть порядок действий в такой ситуации, - пояснила "КП" старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.
Только когда дома ребенок стал жаловаться на тошноту и головную боль, родители обратились к врачам. Выяснилось, что у мальчика - сотрясение мозга. В отношении школы было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ за нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Что закончилось штрафом в 50 тысяч рублей
Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона и их недопущению впредь, которое находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU