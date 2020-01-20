2020-01-20T10:29:06+03:00
Общество

Плату за капремонт в Мурманской области могут увеличить до 8 рублей за квадратный метр

Тариф экономически обоснованный, но его надо детально проработать
Елена МОЛОДЦОВА
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Задуманные планы будет финансировать народ.Задуманные планы будет финансировать народ.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В октябре министерство строительства Мурманской области возглавила одна из лучших руководителей фондов капитального ремонта России Оксана Астахова. До конца года она сражалась с подрядчиками, чтобы закончить строящиеся в рамках нацпроектов объекты в срок. С наступлением 2020-го у нового министра и по совместительству вице-губернатора региона появилось время, чтобы разобраться, как выполняется в Заполярье ее родная программа капитального ремонта и сделать соответствующие выводы.

- Предлагаем поднять в этом году размер взноса до 8 рублей за квадратный метр, а до 2024 года планомерно увеличить его до 13 рублей. Напомним: сегодня она составляет 6 рублей. Тариф это социально-ориентированный и экономически обоснованный. Он позволит сохранить нам нашу финансовую устойчивость и реализовать все задуманные планы, - отметила на оперативном совещании Оксана Астахова.

Стоит отметить, что тариф на капремонт в последний раз менялся в 2018 году.

Кроме того, Фонд капремонта начнет своевременно выставлять требования по погашению накопившейся задолженности у населения - сегодня собираемость составляет в среднем 90%. Для этого штат некоммерческой организации пополнили шестью юристами, которые будут ежедневно выставлять по 500 заявлений и исков. Однако губернатор Мурманской области Андрей Чибис воспринял такую инициативность с осторожностью.

- Любое изменение платы граждан за капитальный ремонт требует очень детального и подробного обсуждения. Я ваше предложение услышал. Никаких решений по этому поводу пока мы принимать не будем, - подчеркнул Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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