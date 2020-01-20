2020-01-20T09:40:56+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли мурманчанина, спящего в кустах в обнимку с пулеметом

Мужчина напугал жителей северной столицы, которые утром торопились по делам
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Напугавший петербуржцев пулемет оказался бутафорским.Напугавший петербуржцев пулемет оказался бутафорским.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Сразу после новогодних праздников стало известно, что в Санкт-Петербурге нашли тело жителя Мурманска, привязанное к опоре моста штаниной. Позже выяснилось, что о трупе в полицию заявил тот, кто, вероятно, и совершил убийство.

Теперь же еще из-за одного северянина сработала полиция северной столицы.

Утром 19 января прохожие увидели в кустах у поликлиники в Приморском районе спящего мужчину. И все бы ничего, да только он смотрел сны в обнимку с пулеметом. Петербуржцев это очень напугало, поэтому они позвонили в "02".

- Мужчину разбудили и попросили назвать имя и место жительства. По предварительной информации, он приехал в Петербург из Мурманска на заработки. Непонятно почему, мужчина не смог дойти до своей постели всего несколько метров. Почему он решил лечь спать прямо на улице, да ещё и в обнимку с пулеметом — непонятно, - сообщает сайт 78.ru.

К счастью, тревоги жителе Приморского районы были напрасны: пулемет оказался бутафорским.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Мурманска, протаранившая пять припаркованных машин, была пьяна
В Мурманске собрали больше 20 пакетов пластика, который пойдет на переработку
«Не проскочили»: В Мурманске на перекрестке столкнулись две иномарки, ехавшие на красный
Загадочный морской обитатель из Териберки оказался моржом
Массовая авария: В Мурманске люксовый внедорожник протаранил припаркованные авто
Предварительный итог 2019 года: Госдолг Мурманской области – 14,1 миллиарда рублей
«Этой заразы не должно быть в Мурманской области»: Депутаты рассмотрят законопроект о запрете снюсов
В школе Мурманска закрыли глаза на то, что ученик во время перемены получил сотрясение мозга
Плату за капремонт в Мурманской области могут увеличить до 8 рублей за квадратный метр
В Санкт-Петербурге нашли мурманчанина, спящего в кустах в обнимку с пулеметом
Скандальный блогер из Мурманска рассказал, зачем залез на пирамиды Гизы
В Териберке на причал приплыло неизвестное ластоногое