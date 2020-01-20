В Санкт-Петербурге нашли мурманчанина, спящего в кустах в обнимку с пулеметом

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:40:56+03:00

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Сразу после новогодних праздников стало известно, что в Санкт-Петербурге нашли тело жителя Мурманска, привязанное к опоре моста штаниной. Позже выяснилось, что о трупе в полицию заявил тот, кто, вероятно, и совершил убийство.

Теперь же еще из-за одного северянина сработала полиция северной столицы.

Утром 19 января прохожие увидели в кустах у поликлиники в Приморском районе спящего мужчину. И все бы ничего, да только он смотрел сны в обнимку с пулеметом. Петербуржцев это очень напугало, поэтому они позвонили в "02".

- Мужчину разбудили и попросили назвать имя и место жительства. По предварительной информации, он приехал в Петербург из Мурманска на заработки. Непонятно почему, мужчина не смог дойти до своей постели всего несколько метров. Почему он решил лечь спать прямо на улице, да ещё и в обнимку с пулеметом — непонятно, - сообщает сайт 78.ru.

К счастью, тревоги жителе Приморского районы были напрасны: пулемет оказался бутафорским.

ИСТОЧНИК KP.RU