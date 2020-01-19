Волонтеры из Мончегорска вырезали из снега медвежонка Умку в шапке-ушанке

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:01:40+03:00

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За эту зиму жители Мурманской области налепили кучу интересных снеговиков, ведь снега нападало вагон и маленькая тележка. Волонтеры из Мончегорска тоже решили использовать белых мух с пользой - они украсили свой город чудесной скульптурой полярного медвежонка в шапке-ушанке, который стоит на фоне северного сияния.

Волонтер Кольской горно-металлургической компании рассказала «КП», как создавался снежный шедевр.

- Фигуру мастерили пять человек, трудились над ней несколько дней. Давно хотелось реализовать что-то подобное, в итоге собрались и вместе сделали Умку. Я была ответственна за мишку, ребята помогали срезать снег и делать фон, красить и заливать фигуру водой (для повышения прочности). Установили скульптуру в Комсомольском сквере в Мончегорске. Решили зимой добавить ему цвета и «изюминки». Если ещё будет возможность принять участие в подобном мероприятии, то я с удовольствием! - поделилась с «Комсомолкой» Алена Федорова, волонтер Кольской ГМК.

Творение креативных северян пришлось по душе местным жителям, которые с радостью фотографируются рядом с милым северным мишкой.

ИСТОЧНИК KP.RU