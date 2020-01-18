2020-01-18T19:30:04+03:00
Дом. Семья

По Мурмашам и аэропорту "Мурманск" бегал лосенок

Малыш никак не мог соориентироваться среди машин, куда ему бежать [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Лосенок метался по улицам, пытаясь убежать из каменных джунглей. Фото: скриншот видеоЛосенок метался по улицам, пытаясь убежать из каменных джунглей. Фото: скриншот видео
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Мир людей часто пересекается с миром животных. Братья наши меньшие забредают в каменные джунгли то в поисках еды, то потому что их внутренний компас словно сбился.

В Мурмашах в пятницу, 17 января, наблюдали за незваным гостем. В поселок забежал лосенок. Как рассказали очевидцы, до этого он в ночь с четверга на пятницу бегал по аэропорту "Мурманск".

Малыш метался по улицам между машинами и явно не понимал, как ему убежать обратно в лес.

Напомним: под Мурманском в своем время лоси гуляли прямо по Ленинградке. Жителей Ковдора этим тоже не удивить - по их городу тоже бегал сохатый. В Кандалакше у жилых домов часто видят лисичек. А мишками в черте города и вовсе никого не удивить: этим холодным и голодным летом они выходили к людям особенно часто.

По Мурмашам бегает лосенок.Видео: vk.com/murmashi_official

ИСТОЧНИК KP.RU

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По Мурмашам и аэропорту "Мурманск" бегал лосенок
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