По Мурмашам и аэропорту "Мурманск" бегал лосенок

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:30:04+03:00

Малыш никак не мог соориентироваться среди машин, куда ему бежать [видео]

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Мир людей часто пересекается с миром животных. Братья наши меньшие забредают в каменные джунгли то в поисках еды, то потому что их внутренний компас словно сбился.

В Мурмашах в пятницу, 17 января, наблюдали за незваным гостем. В поселок забежал лосенок. Как рассказали очевидцы, до этого он в ночь с четверга на пятницу бегал по аэропорту "Мурманск".

Малыш метался по улицам между машинами и явно не понимал, как ему убежать обратно в лес.

Напомним: под Мурманском в своем время лоси гуляли прямо по Ленинградке. Жителей Ковдора этим тоже не удивить - по их городу тоже бегал сохатый. В Кандалакше у жилых домов часто видят лисичек. А мишками в черте города и вовсе никого не удивить: этим холодным и голодным летом они выходили к людям особенно часто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/755449" frameborder="0"></iframe> По Мурмашам бегает лосенок.Видео: vk.com/murmashi_official

ИСТОЧНИК KP.RU