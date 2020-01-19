В «Лапландии» открыли кабинет по профилактике стоматологических заболеваний

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:10:10+03:00

Здесь врач проведет процедуры по гигиене полости рта и расскажет детям, как правильно заботиться о своем здоровье

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Как говорят стоматологи, если не запускать зубы в детстве, проблем с их состоянием во взрослой жизни можно избежать. В Мурманской области над тем, чтобы юные северяне ходили с красивыми улыбками, активно работают.

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» открылся кабинет профилактики стоматологических заболеваний. Здесь ребят принимает гигиенист стоматологический. Врач проводит осмотр и профессиональную гигиену полости рта, а также обучает детей правилам ухода зубами, деснами и т.д.

Создание кабинета было одним из пунктов плана мероприятий обеспечения доступности медицинской помощи губернатора Андрея Чибиса.

Цель проекта минздрава и министерства науки региона – профилактика заболеваний зубов у детей. «Лапландию» выбрали не случайно: на территории региона центр посещает большинство юных северян.

- Записаться в кабинет по профилактике стоматологических заболеваний можно по телефонам call-центра: и 683-000 и 683-001 с 18 до 20 часов или регистратуры: 45-04-28, - сообщается на сайте правительства Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU