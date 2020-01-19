2020-01-19T10:20:36+03:00
Общество

Сотрудники-спортсмены Кольской АЭС заработали для больных детей 1 миллион рублей

«Ватт здоровья» от каждого пройденного километра или пробежки переводили в деньги
Лидия АРСТОВА
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Работники Кольской АЭС передали все средства фонду "Полярный свет". Фото: vk.com/kolaplantРаботники Кольской АЭС передали все средства фонду "Полярный свет". Фото: vk.com/kolaplant
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Спорт – это жизнь. У популярной пословицы не такой узкий смысл, как может показаться: занимаешься физкультурой и улучшаешь свое здоровье. А еще регулярные пробежки и велотренировки могут помочь детям или нуждающимся. Это удалось доказать сотрудникам Кольской АЭС.

Как сообщили в «Росэнергоатоме», с июня по декабрь 2019 года проходил спортивно-оздоровительный проект «Мегаватт здоровья». Его главной задачей организаторы поставили набрать 1 Мегаватт в ходе спортивных занятий сотрудников.

За определенные физические упражнения начислялись «ватты здоровья». Арифметика простая: за пробежку или прохождение дистанции в 1 километр можно было получить 5 «ватт здоровья», 1 километр велотренировки добавлял 2,5, а проплывающие 1 километр зарабатывали сразу 25 оригинальных единиц измерения. По условиям проекта, один «ватт здоровья» становился эквивалентен одному рублю.

Работники Кольской АЭС оказались одними из самых спортивных участников проекта. Набрав в сумме 147 725 километров, северяне заняли второе место среди всех предприятий «Росэнергоатом». Кольские атомщики получили 1 миллион рублей. Заработанные физическим трудом деньги передали фонду «Полярный свет». Более 5 лет там помогают тяжело больным детям полярнозоринского района и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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