В Мурманске припарковавшуюся на "чужом" месте машину обстреляли яйцами

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:17:35+03:00

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Парковочные войны - тема для Мурманска, да и других заполярных городов, не новая. Бывает, что автовладельцы настолько злятся, что их место заняли, что распускают руки и достают оружие. Особенно градус напряжения растет зимой, когда места для машин приходится чистить от снега.

Очередной инцидент случился на улице Героя Седова в Мурманске.

- Припарковался, буквально на 2 часа (приехал в гости) на общей стоянке у дома 24, 4 подъезд (правила парковки не нарушал). Вот результат. Анонимно пожалуйста, - рассказал о случившейся с ним неприятности водитель в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Дело в том, что машину закидали сырыми яйцами. Неизвестный хулиган не поскупился и перевел немало продукта. На морозе все успело замерзнуть.

В комментариях к записи участники группы предложили отследить, кто обычно паркуется на этом месте. Может, именно он похулиганил.

ИСТОЧНИК KP.RU