В МФЦ Мурманска задержали жителя Армении, который находится в федеральном розыске
Получение нужных документов в мурманском многофункциональном центре обратилось для иностранца встречей с правоохранительными органами. Так, в областном центре росгвардейцы задержали гражданина соседней республики, который находился в федеральном розыске.
- Дежурному областной Росгвардии поступил тревожный сигнал из МФЦ, расположенного в Ленинском районе Мурманска. Работники центра пояснили прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны, что к ним для получения документов обратился житель одной из соседних стран. Проверив его по базам данных, персонал госучреждения обнаружил, что молодой человек находится в федеральном розыске, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.
Как рассказали «КП» в правоохранительных органах, мужчина оказался гражданином Армении.
26-летнего иностранца задержали и доставили инициатору розыска. Подозреваемого с августа 2019 года искали стражи порядка соседнего государства за неуплату налогов. Сейчас в отношении молодого человека проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU