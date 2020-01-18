2020-01-18T09:23:13+03:00
Происшествия

В МФЦ Мурманска задержали жителя Армении, который находится в федеральном розыске

26-летнего гражданина соседней страны искали с лета прошлого года
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Молодого человека разыскивали за неуплату налогов. Фото: управление Росгвардии по Мурманской областиМолодого человека разыскивали за неуплату налогов. Фото: управление Росгвардии по Мурманской области
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Получение нужных документов в мурманском многофункциональном центре обратилось для иностранца встречей с правоохранительными органами. Так, в областном центре росгвардейцы задержали гражданина соседней республики, который находился в федеральном розыске.

- Дежурному областной Росгвардии поступил тревожный сигнал из МФЦ, расположенного в Ленинском районе Мурманска. Работники центра пояснили прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны, что к ним для получения документов обратился житель одной из соседних стран. Проверив его по базам данных, персонал госучреждения обнаружил, что молодой человек находится в федеральном розыске, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Как рассказали «КП» в правоохранительных органах, мужчина оказался гражданином Армении.

26-летнего иностранца задержали и доставили инициатору розыска. Подозреваемого с августа 2019 года искали стражи порядка соседнего государства за неуплату налогов. Сейчас в отношении молодого человека проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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