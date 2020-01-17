Житель Мурманска погасил 200 тысяч долга по алиментам после ареста его иномарки

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:45:52+03:00

Северянин не беспокоился о своих долгах, пока к нему не нагрянули судебные приставы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Накопленные долги не беспокоят злостных неплательщиков, пока к ним не наведываются судебные приставы, чтобы забрать дорогое имущество. И тут уж должники начинают придумывать, как поскорее решить проблему. Так, у мурманчанина арестовали автомобиль за то, что он долго не платил алименты.

- Житель областного центра не исполнял решение суда и накопил задолженность свыше 200 тысяч рублей. Как только судебному приставу стало известно, что у него в собственности есть автомобиль Suzuki Vitara, он тут же проверил ближайшие автостоянки у его дома. Машина действительно находилась на парковке соседнего двора. После этого иномарку арестовали. Судебный пристав объяснил должнику, что у него есть десять дней на оплату долга, иначе своего авто он лишится, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Испугавшемуся за свою «ласточку» северянину хватило и пяти дней, чтобы полностью погасить задолженность. После этого авто возвратили владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU