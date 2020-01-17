2020-01-17T16:13:26+03:00
Общество

На дороге Кола – Серебрянские ГЭС в Мурманской области появится три интерактивных табло

Они будут информировать водителей, выезжающих из Териберки, Туманного и Североморска-3, о ситуации на трассе
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Подярдчик уже начал устанавливать интерактивные табло на Серебрянке. Фото: Моя ТериберкаПодярдчик уже начал устанавливать интерактивные табло на Серебрянке. Фото: Моя Териберка
Изменить размер текста:

Дорога Кола – Серебрянские ГЭС по-прежнему остается самым сложным направлением Мурманской области. Ни одну трассу на Кольском полуострове не перекрывают из-за погоды так часто, как эту. Тем не менее, находятся смельчаки, которые штурмуют Серебрянку даже в метель.

Чтобы своевременно информировать водителей о погодных и дорожных условиях, на дороге Кола – Серебрянские ГЭС установят три специальных экрана.

- В ближайшее время интерактивные табло появятся на выезде из Териберки, Туманного и на 31 километре (отворотка на Североморск-3). Работы по их установке уже ведутся, - сообщил «КП» Сергей Ласточкин, начальник отдела автоматизации систем управления и связи Мурманскавтодора.

Кстати, среди северян уже нашлись недовольные таким ноу-хау – люди уверены, что деньги стоило потратить на новую снегоуборочную технику, чтобы лучше чистить сложное направление. Правда, тут же нашлись и те, кто с ними не согласился.

- Дорогу не всегда закрывают от того, что она не расчищена. Иногда погода бывает такой, что ехать просто нельзя. Вы разве не видели ситуаций, когда шнек перед вами только прошел, его еще видно на горизонте, а дорога перед вами уже завалена полуметровым сугробом? – приводит доводы гид Владимир Онацкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не поделили тропинку»: Житель Кандалакши получил ножом в живот, когда его пес обидел маленькую собачку
Крещенские купания в поселке Луостари отменили
Осудили машиниста экскаватора, по вине которого на стройке в Белокаменке погиб сварщик
На дороге Кола – Серебрянские ГЭС в Мурманской области появится три интерактивных табло
Крещение в Мурманской области: где пройдут праздничные службы
Пассажирка сломавшегося в полете самолета Санкт-Петербург – Мурманск: «Каждый день буду пить дорогое шампанское и носить меха, шелка и бриллианты»
В машину губернатора Мурманской области со встречной полосы вылетела машина
В Мурманской области 198 раз сходили лавины
В Мурманской области нашли одну из самых дешевых квартир в России
Под Шонгуем разбились две фуры
В Североморске за тем, как чистят от снега трапы, следят депутаты горсовета
«Занесло на повороте»: Под Полярным фура отправила на тот свет водителя Audi
В Спутнике на учебных стрельбах ранили военнослужащего
Пропавшего в Оленегорске пенсионера нашли мертвым на кладбище
В элитном московском ресторане подают суп «Териберка» за 6 тысяч рублей
За новогодние праздники поток туристов в Кировске вырос на треть
В Мурманске сотрудник СИЗО задержал вора-рецидивиста
Житель Москвы сделал предложение даме сердца на берегу моря в Териберке
Жителя Мурманска поймали на обмене интимными фотографиями с маленькой девочкой
Сделка года от Lada: максимально выгодные цены на автомобили
«Дожаловались»: Мурманск стал самым ноющим городом России
«Торопился на работу»: В Мурманске на объездной лоб в лоб столкнулись два Chevrolet
В Мурманске задержали пьяного водителя без прав из Санкт-Петербурга
В Мурманской областной больнице будут заполнять документы голосом
Житель Кандалакши сравнил цены на АЗС за пять лет
Ледяные горки в Мурманске закрыли из-за халатности подрядчиков