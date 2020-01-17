На дороге Кола – Серебрянские ГЭС в Мурманской области появится три интерактивных табло

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:13:26+03:00

Они будут информировать водителей, выезжающих из Териберки, Туманного и Североморска-3, о ситуации на трассе

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Дорога Кола – Серебрянские ГЭС по-прежнему остается самым сложным направлением Мурманской области. Ни одну трассу на Кольском полуострове не перекрывают из-за погоды так часто, как эту. Тем не менее, находятся смельчаки, которые штурмуют Серебрянку даже в метель.

Чтобы своевременно информировать водителей о погодных и дорожных условиях, на дороге Кола – Серебрянские ГЭС установят три специальных экрана.

- В ближайшее время интерактивные табло появятся на выезде из Териберки, Туманного и на 31 километре (отворотка на Североморск-3). Работы по их установке уже ведутся, - сообщил «КП» Сергей Ласточкин, начальник отдела автоматизации систем управления и связи Мурманскавтодора.

Кстати, среди северян уже нашлись недовольные таким ноу-хау – люди уверены, что деньги стоило потратить на новую снегоуборочную технику, чтобы лучше чистить сложное направление. Правда, тут же нашлись и те, кто с ними не согласился.

- Дорогу не всегда закрывают от того, что она не расчищена. Иногда погода бывает такой, что ехать просто нельзя. Вы разве не видели ситуаций, когда шнек перед вами только прошел, его еще видно на горизонте, а дорога перед вами уже завалена полуметровым сугробом? – приводит доводы гид Владимир Онацкий.

ИСТОЧНИК KP.RU