Осудили машиниста экскаватора, по вине которого на стройке в Белокаменке погиб сварщик

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:32:07+03:00

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Когда речь идет о тяжелой технике, правила безопасности надо соблюдать неукоснительно. Увы, далеко не все это понимают и руководствуются доводом «авось пронесет», забывая, что расплатой за ошибку может быть человеческая жизнь. Именно так и произошло в марте ушедшего года на стройке в Белокаменке.

- Сварщик предложил машинисту экскаватора отремонтировать его машину без согласования с руководством и соответствующего разрешения на такие работы. Тот согласился. В какой-то момент 44-летний экскаваторщик решил изменить положение ковша, сел в кабину, не убедился, что джойстик поворота кабины находится в нейтральном положении, запустил двигатель и поднял ковш, кабина повернулась. Сварщика придавило ковшом к его фургону, - рассказывает о роковых событиях того дня старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Машинист экскаватора, опыт которого насчитывает больше 10 лет, полностью признал свою вину. Суд тоже признал его виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Ближайшие 2 года и 6 месяцев его свобода будет ограничена.

ИСТОЧНИК KP.RU