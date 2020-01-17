2020-01-17T16:36:08+03:00
Общество

Крещенские купания в поселке Луостари отменили

А в Мурманске окунуться в святою воду можно будет только на Семеновском озере
Наталья ЛОБАНОВА
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По техническим причинам купели в поселке не будет. Фото: vk.com/gazeta_pechengaПо техническим причинам купели в поселке не будет. Фото: vk.com/gazeta_pechenga
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Православные верующие Мурманской области с нетерпением ждут крещенскую ночь, когда, окунувшись в святую воду, можно почувствовать себя ближе к Богу. Специальные проруби оборудовали по всему заполярному региону, однако в поселке Луостари в последний момент пришлось отменить купания в христианский праздник.

- По техническим причинам обрядовых купаний на реке Печенга в районе Трифонов Печенгского монастыря в Луостари не будет, - предупредили в инспекторском участке Никеля центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области. - Ранее запланированная купель на озере Куэтсъярви в Никеле в районе первого километра автодороги Никель-Лотта-Мурманск не отменяется.

Также, по словам спасателей, окунуться в святую воду нельзя будет на озере Среднем в Мурманске. Вместо этого всех желающих пройти обряд северян ждут на Семеновском озере, а чтобы не возникло больших очередей, там организовали две иордани.

Напомним: ранее стало известно, как пройдут службы в святую ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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