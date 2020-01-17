Крещенские купания в поселке Луостари отменили
Православные верующие Мурманской области с нетерпением ждут крещенскую ночь, когда, окунувшись в святую воду, можно почувствовать себя ближе к Богу. Специальные проруби оборудовали по всему заполярному региону, однако в поселке Луостари в последний момент пришлось отменить купания в христианский праздник.
- По техническим причинам обрядовых купаний на реке Печенга в районе Трифонов Печенгского монастыря в Луостари не будет, - предупредили в инспекторском участке Никеля центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области. - Ранее запланированная купель на озере Куэтсъярви в Никеле в районе первого километра автодороги Никель-Лотта-Мурманск не отменяется.
Также, по словам спасателей, окунуться в святую воду нельзя будет на озере Среднем в Мурманске. Вместо этого всех желающих пройти обряд северян ждут на Семеновском озере, а чтобы не возникло больших очередей, там организовали две иордани.
Напомним: ранее стало известно, как пройдут службы в святую ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU