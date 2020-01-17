В машину губернатора Мурманской области со встречной полосы вылетела машина

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:22:34+03:00

На машину, в которой ехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, чуть не вылетела машина. Фото: скриншот видео

Изменить размер текста: A A

В последнее время из-за обильных снегопадов (многие города уже перевыполнили месячную норму по осадкам) и гололеда после оттепели число аварий выросло. Что особенно прискорбно, в том числе и с летальным исходом.

От беды на дороге никто не застрахован. Вот и губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера, 16 января, чуть не попал в аварию. На каком именно участке дороги не уточняется.

- Будьте осторожны на дороге, пожалуйста! Машина чуть не влетела в нас по встречке, выкинуло в снег, - сообщил глава региона в своем Instagram.

Еще 15 января Андрей Владимирович работал в Москве, в частности слушал послание Владимира Путина к Совету Федерации. Сейчас глава уже вернулся в Мурманскую область.

Напомним: под Шонгуем разбились две фуры, под Полярным еще один большегруз столкнулся с легковушкой, погиб водитель последней, а на объездной дороге в Мурманске ДТП унесло жизнь сотрудника МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="332" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/755238" frameborder="0"></iframe> Машина губернатора чудом избежала лобового.mp4.Автор: Андрей Чибис! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU