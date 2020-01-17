В машину губернатора Мурманской области со встречной полосы вылетела машина
В последнее время из-за обильных снегопадов (многие города уже перевыполнили месячную норму по осадкам) и гололеда после оттепели число аварий выросло. Что особенно прискорбно, в том числе и с летальным исходом.
От беды на дороге никто не застрахован. Вот и губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера, 16 января, чуть не попал в аварию. На каком именно участке дороги не уточняется.
- Будьте осторожны на дороге, пожалуйста! Машина чуть не влетела в нас по встречке, выкинуло в снег, - сообщил глава региона в своем Instagram.
Еще 15 января Андрей Владимирович работал в Москве, в частности слушал послание Владимира Путина к Совету Федерации. Сейчас глава уже вернулся в Мурманскую область.
Напомним: под Шонгуем разбились две фуры, под Полярным еще один большегруз столкнулся с легковушкой, погиб водитель последней, а на объездной дороге в Мурманске ДТП унесло жизнь сотрудника МЧС.
Машина губернатора чудом избежала лобового.mp4.Автор: Андрей Чибис! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU