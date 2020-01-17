Пассажирка сломавшегося в полете самолета Санкт-Петербург – Мурманск: «Каждый день буду пить дорогое шампанское и носить меха, шелка и бриллианты»

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:55:17+03:00

Экипаж устранил дефект в воздухе, но пассажиры все равно испугались. Фото: Наталья Гоцанюк

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Самолет сел, а эмоции остались. Пассажиры рейса FV 6346 Санкт-Петербург – Мурманск, который 16 января выполняла авиакомпания "Россия", еще долго будут вспоминать этот полет.

Напомним: спустя 22 минуты после взлета командир объявил об аварийной посадке и развернул Airbus A320 обратно. Как выяснилось, у борта забарахлила система кондиционирования, которую удалось починить прямо в воздухе, и самолет вернулся на прежний курс – на Мурманск.

Разумеется, пассажиры провели остаток полета в напряжении, ожидая чудовищного конца. Кто-то после посадки заявил, что ему нужен хороший психотерапевт, а кто-то решил шиковать всю оставшуюся жизнь.

- Ребят, мы сели после аварийного снижения и разгерметизации, я впервые хлопаю в самолете без любых сожалений и с зареванным лицом, - описала свои впечатления от полета пользователь Twitter (@ohithurts. – С сегодняшнего дня я каждый день пью дорогое шампанское, ем исключительно вкусную еду, ношу каждый день меха, шелка и бриллианты. На самом деле звоню, рыдая, и обнимаю всех возможных рядом близких людей.

Кстати, многие пассажиры рассказывают, что, когда командир объявил об аварийной посадке, стюардессы побелели и кинулись пристегиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU