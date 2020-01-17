Под Шонгуем разбились две фуры

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:41:16+03:00

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Не везет, так не везет! 16 января на Кольском полуострове запомнится сразу несколькими жесткими авариями. Напомним: в 7.20 на 16 километре автоподъзда к Мурманску столкнулись два Chevrolet – водитель легковушки погиб на месте. В 18.50 на 21 километре дороги Мишуково – Снежногорск Aydi влетел в полуприцеп, который из-за заноса оказался на встречной полосе. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, погиб. Третьей серьезной аварией за день стало столкновение двух фур под Шонгуем.

- В 21.45 на 1364 километре федеральной трассы «Кола» произошла авария. Водитель тягача Renault с полуприцепом ехал со стороны Мурманска в Санкт-Петербург. По неустановленной причине, он выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с тягачом Volvo с полуприцепом. Ехавший за последним еще один Volvo FH, пытаясь уйти от удара, столкнулся по-касательной со второй фурой, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам автора видео Никиты Доброва, который ехал за виновником аварии, водитель Renault пошел на обгон и слишком поздно понял, что завершить маневр он уже не успеет. Очевидец едва не стал четвертым участником этой жесткой аварии, но смог объехать столкнувшиеся машины по встречной полосе.

В противоборстве тяжеловесов автомобильных дорог победителей не нашлось. Удар оказался настолько мощным, что кабины грузовиков смяло, и подоспевшим на место спасателям пришлось буквально вырезать водителей из покореженного железа. Обоих дальнобойщиков госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU