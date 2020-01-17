2020-01-17T11:41:16+03:00
Происшествия

Под Шонгуем разбились две фуры

Спасателям пришлось вырезать водителей из покореженного железа
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Водителей пршилось вырезать из покареженного железа. Фото: Никита ДобровВодителей пршилось вырезать из покареженного железа. Фото: Никита Добров
Изменить размер текста:

Не везет, так не везет! 16 января на Кольском полуострове запомнится сразу несколькими жесткими авариями. Напомним: в 7.20 на 16 километре автоподъзда к Мурманску столкнулись два Chevrolet – водитель легковушки погиб на месте. В 18.50 на 21 километре дороги Мишуково – Снежногорск Aydi влетел в полуприцеп, который из-за заноса оказался на встречной полосе. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, погиб. Третьей серьезной аварией за день стало столкновение двух фур под Шонгуем.

- В 21.45 на 1364 километре федеральной трассы «Кола» произошла авария. Водитель тягача Renault с полуприцепом ехал со стороны Мурманска в Санкт-Петербург. По неустановленной причине, он выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с тягачом Volvo с полуприцепом. Ехавший за последним еще один Volvo FH, пытаясь уйти от удара, столкнулся по-касательной со второй фурой, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам автора видео Никиты Доброва, который ехал за виновником аварии, водитель Renault пошел на обгон и слишком поздно понял, что завершить маневр он уже не успеет. Очевидец едва не стал четвертым участником этой жесткой аварии, но смог объехать столкнувшиеся машины по встречной полосе.

В противоборстве тяжеловесов автомобильных дорог победителей не нашлось. Удар оказался настолько мощным, что кабины грузовиков смяло, и подоспевшим на место спасателям пришлось буквально вырезать водителей из покореженного железа. Обоих дальнобойщиков госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области нашли одну из самых дешевых квартир в России
Под Шонгуем разбились две фуры
В Североморске за тем, как чистят от снега трапы, следят депутаты горсовета
«Занесло на повороте»: Под Полярным фура отправила на тот свет водителя Audi
В Спутнике на учебных стрельбах ранили военнослужащего
Пропавшего в Оленегорске пенсионера нашли мертвым на кладбище
В элитном московском ресторане подают суп «Териберка» за 6 тысяч рублей
За новогодние праздники поток туристов в Кировске вырос на треть
В Мурманске сотрудник СИЗО задержал вора-рецидивиста
Житель Москвы сделал предложение даме сердца на берегу моря в Териберке
Жителя Мурманска поймали на обмене интимными фотографиями с маленькой девочкой
Сделка года от Lada: максимально выгодные цены на автомобили
«Дожаловались»: Мурманск стал самым ноющим городом России
«Торопился на работу»: В Мурманске на объездной лоб в лоб столкнулись два Chevrolet
В Мурманске задержали пьяного водителя без прав из Санкт-Петербурга
В Мурманской областной больнице будут заполнять документы голосом
Житель Кандалакши сравнил цены на АЗС за пять лет
Ледяные горки в Мурманске закрыли из-за халатности подрядчиков