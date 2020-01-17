2020-01-17T11:10:56+03:00
Происшествия

«Занесло на повороте»: Под Полярным фура отправила на тот свет водителя Audi

Пассажир легковушки отделался ссадинами
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Удар оказался сильным - инмоарка его явно не выдержала. Фото: Мурманск ДТП ЧПУдар оказался сильным - инмоарка его явно не выдержала. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

К сожалению, 16 января в Мурманской области оказалось богато на смертельные аварии. Напомним: в 7.20 на 16 километре автоподъезда к Мурманску в ДТП с внедорожником погиб водитель Chevrolet Aveo, который торопился на работу. Его иномарка зацепила бровку и вылетела на встречку. А спустя почти 12 часов произошла еще одна страшная авария.

- В 18.50 16 января ДТП случилось на 21 километре автодороги Мишуково – Снежногорск. Водитель Scania ехал в сторону Мурманска. На повороте полуприцеп занесло на встречную полосу, по которой в этот момент ехала Audi, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Удар оказался сильным – морда легковушки всмятку. Водитель иномарки погиб, а его пассажира амбулаторно обслужили в больнице Снежногорска. Местные жители утверждают, что на этом участке дорогу выскабливают до льда, а вот посыпать забывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области нашли одну из самых дешевых квартир в России
Под Шонгуем разбились две фуры
В Североморске за тем, как чистят от снега трапы, следят депутаты горсовета
«Занесло на повороте»: Под Полярным фура отправила на тот свет водителя Audi
В Спутнике на учебных стрельбах ранили военнослужащего
Пропавшего в Оленегорске пенсионера нашли мертвым на кладбище
В элитном московском ресторане подают суп «Териберка» за 6 тысяч рублей
За новогодние праздники поток туристов в Кировске вырос на треть
В Мурманске сотрудник СИЗО задержал вора-рецидивиста
Житель Москвы сделал предложение даме сердца на берегу моря в Териберке
Жителя Мурманска поймали на обмене интимными фотографиями с маленькой девочкой
Сделка года от Lada: максимально выгодные цены на автомобили
«Дожаловались»: Мурманск стал самым ноющим городом России
«Торопился на работу»: В Мурманске на объездной лоб в лоб столкнулись два Chevrolet
В Мурманске задержали пьяного водителя без прав из Санкт-Петербурга
В Мурманской областной больнице будут заполнять документы голосом
Житель Кандалакши сравнил цены на АЗС за пять лет
Ледяные горки в Мурманске закрыли из-за халатности подрядчиков