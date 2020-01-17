«Занесло на повороте»: Под Полярным фура отправила на тот свет водителя Audi

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:10:56+03:00

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К сожалению, 16 января в Мурманской области оказалось богато на смертельные аварии. Напомним: в 7.20 на 16 километре автоподъезда к Мурманску в ДТП с внедорожником погиб водитель Chevrolet Aveo, который торопился на работу. Его иномарка зацепила бровку и вылетела на встречку. А спустя почти 12 часов произошла еще одна страшная авария.

- В 18.50 16 января ДТП случилось на 21 километре автодороги Мишуково – Снежногорск. Водитель Scania ехал в сторону Мурманска. На повороте полуприцеп занесло на встречную полосу, по которой в этот момент ехала Audi, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Удар оказался сильным – морда легковушки всмятку. Водитель иномарки погиб, а его пассажира амбулаторно обслужили в больнице Снежногорска. Местные жители утверждают, что на этом участке дорогу выскабливают до льда, а вот посыпать забывают.

ИСТОЧНИК KP.RU