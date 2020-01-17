В Спутнике на учебных стрельбах ранили военнослужащего
На плановых учебных стрельбах в Спутнике произошел инцидент: один из военнослужащих получил ранение в плечо.
Мужчина, проходивший службу по контракту, сразу был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Командование Северного флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку. Предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или кто виноват в случившемся.
- По предварительной версии, ранение военнослужащий получил из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием, - сообщает пресс-служба Северного флота.
Напомним: в декабре из-за случайного выстрела в Мурманской области погиб военный-контрактник. Все произошло в воинской части в Алакуртти. По предварительной версии, мужчина разбирал заклинивший пулемет, и нарушил технику безопасности. Его с тяжелым ранением головы госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU