2020-01-17T10:25:26+03:00
Происшествия

В Спутнике на учебных стрельбах ранили военнослужащего

Жизнь мужчины вне опасности
Мария ПАШЕНКОВА
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Стрельбы в Спутнике пошли далеко не гладко.Стрельбы в Спутнике пошли далеко не гладко.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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На плановых учебных стрельбах в Спутнике произошел инцидент: один из военнослужащих получил ранение в плечо.

Мужчина, проходивший службу по контракту, сразу был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Командование Северного флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку. Предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или кто виноват в случившемся.

- По предварительной версии, ранение военнослужащий получил из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Напомним: в декабре из-за случайного выстрела в Мурманской области погиб военный-контрактник. Все произошло в воинской части в Алакуртти. По предварительной версии, мужчина разбирал заклинивший пулемет, и нарушил технику безопасности. Его с тяжелым ранением головы госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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