Шеф-повар из Александровска представит регион на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:55:49+03:00

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Что приходит на ум, когда речь идет о заполярной кухне? Треска или семга, жареная оленина, десерт с морошкой или рябинкой?. Рассказать об изысках местных блюд всей стране можно доверить только профессионалу. Так, владелец и шеф-повар одного из заведений в Снежногорске Игорь Малышев представит Мурманскую область на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства».

В одном из пабликов Гаджиево размещено видео про Игоря. Чем больше просмотров наберет ролик, тем вероятнее прохождение северянина на второй этап конкурса.

В кадре Игорь Малышев кратко рассказывает о себе, стоя на площади Пять Углов. Затем действие переносится в гриль-бар. Игорь делает акцент на северной атмосфере ресторана.

Примечательно, что молодой человек не рекламирует свое заведение общепита и не демонстрирует собственные произведения кулинарного искусства, а рассказывает о таланте своих коллег в «самой северной гастрономической точке мира» и пробует на камеру блюдо шеф-повара Сергея Балакшина. На вопрос Игоря, чем точно можно удивить гостей, Сергей отвечает: «Оленина на гриле с толченым картофелем и грибным муссом».

- Вы еще сидите и смотрите это видео? Быстрее пакуйте чемоданы и вперед навстречу гастрономическим приключениям на 69 параллель нашего глобуса! – прощается со зрителями автор и продолжает с аппетитом набивать щеки фирменным блюдом коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU