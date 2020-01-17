2020-01-17T16:42:03+03:00
Происшествия

«Не поделили тропинку»: Житель Кандалакши получил ножом в живот, когда его пес обидел маленькую собачку

Нападавший проведет ближайшие 4,5 года в колонии
Елена МОЛОДЦОВА
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Муж собачницы не нашел другого способа решить конфликт и схватился за нож. Фото: versiya.infoМуж собачницы не нашел другого способа решить конфликт и схватился за нож. Фото: versiya.info
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Вряд ли 29-летний житель Кандалакши думал, что его будничная прогулка с собакой может закончиться в больнице. Но именно так и случилось.

Инцидент произошел весной прошлого года. Как выяснилось, более крупный питомец молодого человека не поделил тропинку с более маленькой собачкой, которую выгуливала женщина. Даме показалось, что пес обидел ее любимицу, и она позвала на помощь мужа.

- 40-летний мужчина выбежал улаживать конфликт с ножом в руках и сразу кинулся на обидчика своей супруги и ее собачки. В итоге молодого человека увезли в больницу с проникающим колото-резанным ранением живота. Медики оценили полученную травму как тяжкий вред здоровью, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

А в отношении супруга собачницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Сам обвиняемый вину признал. Суд учел, что у мужчины уже есть не погашенная судимость, и отправил ярого защитника с колонию общего режима на 4,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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