2020-01-17T12:54:07+03:00
Общество

В Мурманской области 198 раз сходили лавины

Из них 42 – принудительно
Лидия АРСТОВА
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В Кировске 42 раза спускали принудительно лавины. Фото: news-life.ruВ Кировске 42 раза спускали принудительно лавины. Фото: news-life.ru
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Самые горные города Мурманской области каждую зиму преподносят северянам неприятные сюрпризы в виде внезапных снежных обвалов.

Так, по данным отдела лавинной безопасности территории АО «Апатит», на сегодняшний день в Хибинах установлена третья (значительная) степень лавинной опасности. За прошедшие сутки зарегистрировали два схода лавин – в АО «Апатит» и на территории СЛБ Кировск.

С начала зимы произошло 198 сходов лавин, из них принудительно – 42. В обоих городах вторая (умеренная) степень лавинной опасности, но.... Только за 15 января в Апатитах было зарегистрировано 7 сходов снега в Апатитах (из них 5 принудительно). А вот в Кировске, несмотря на снегопады, ни одной.

На прошлой неделе «КП» сообщала о спуске лавины в Кировске на объездную дорогу. Ранее в Хибинах на опасном участке, где год назад из-за лавины погибла девушка из Санкт-Петербурга, заметили спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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