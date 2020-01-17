2020-01-17T12:20:16+03:00
Общество

В Мурманской области нашли одну из самых дешевых квартир в России

Жилплощадь в Ёнском стоит всего 60 тысяч рублей
Лидия АРСТОВА
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В Ёнском однушку можно купить всего за 60 тысяч рублей. Фото: b-port.comВ Ёнском однушку можно купить всего за 60 тысяч рублей. Фото: b-port.com
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Своя квартира – дорогое удовольствие? А вот и нет. Специалисты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок квартир, чтобы найти самые дешевые квартиры России.

Первое место в Топ-5 заняла двушка в Инте (Республика Коми). Хозяин оценил 44-метровые апартаменты всего в 30 тысяч рублей, так как продать нужно очень срочно. Судя по объявлению, идеальный вариант: помимо низкой стоимости - отсутствие долгов и недавний косметический ремонт.

Второе место досталось другой двухкомнатной квартире в той же Инте, только немного подороже – 35 тысяч рублей. В объявлении указан существенный для любого риэлтора плюс – расположение не на крайних этажах (третий из четырех), к тому же в кирпичном доме. Третье место у трешки в Воркуте, которую оценили в 50 тысяч рублей. Объект находится в поселке городского типа Воргашор и продается из-за переезда собственника в другой район.

Четвертое место заняла однушка в Ёнcком Мурманской области. Однокомнатную квартиру северяне готовы продать за 60 тысяч рублей. Сейчас по запросу «недвижимость в Ёнcком» «Авито» предлагает четыре объявления. Две однокомнатные квартиры – 120 и 130 тысяч рублей и две «двушки» - 120 и 250 тысяч рублей.

Замыкает ТОП-5 двухкомнатная квартира в Кировской области за 80 тысяч рублей с участком 10 соток и кладовкой в подвале дома.

Ранее «КП» сообщала о самых дорогих квартирах в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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