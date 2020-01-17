2020-01-17T09:20:35+03:00
Происшествия

Пропавшего в Оленегорске пенсионера нашли мертвым на кладбище

Алексей Будин ушел из дома 14 января
Мария ПАШЕНКОВА
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Спустя сутки после исчезновения оленегорца нашли мертвым на кладбище. Фото: ПСО "Мурманск"Спустя сутки после исчезновения оленегорца нашли мертвым на кладбище. Фото: ПСО "Мурманск"
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В данный момент в Мурманской области открыты поиски почти по трем десяткам пропавших северян. Кого-то находят уже через несколько часов после их исчезновения, в других случаях нужны дни и недели, иногда года. К сожалению, некоторые истории заканчивается пометкой на ориентировках "Найден, погиб".

85-летний житель Оленегорска Алексей Будин ушел из дома №25 на улице Парковая 14 января. К ночи не вернулся, поэтому его близкие справедливо заволновались. К поискам подключились волонтеры и сотрудники полиции. 15 января пришла печальная новость.

- Тело мужчины было обнаружено на кладбищ Оленегорска. Следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. Назначена проверка, - сообщила "КП" старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: в Мурманской области мать ищет сына, который не выходит на связь пять лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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