В элитном московском ресторане подают суп «Териберка» за 6 тысяч рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:48:14+03:00

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Териберка – удивительное место. Туристы рвутся сюда сквозь метель и ветер, даже когда дорога перекрыта, а некоторые из гостей делают в поморском селе предложение руки и сердца.

Териберка же вдохновила одного московского шеф-повара на создание изысканного супа из морепродуктов. Блюдо, которое вошло в сет «Кириллица», Антон Ковальков придумал после того, как побывал в поморском селе Мурманской области в июле прошлого года.

- Суп «Териберка» - это практически эталонный рыбный суп лучших русских ресторанов начала XX века, только с добавлением крабов, которые 100 лет назад не были популярны лишь из-за сложностей в транспортировке, - сообщается на сайте ресторана «Белуга».

Бульон деликатеса делается на основе морских гребешков, краба, водорослей, морских ежей и яйца. Сет, в составе которого можно попробовать вышеупомянутый супчик, обойдется гурманам в 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU