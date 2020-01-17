В элитном московском ресторане подают суп «Териберка» за 6 тысяч рублей
Териберка – удивительное место. Туристы рвутся сюда сквозь метель и ветер, даже когда дорога перекрыта, а некоторые из гостей делают в поморском селе предложение руки и сердца.
Териберка же вдохновила одного московского шеф-повара на создание изысканного супа из морепродуктов. Блюдо, которое вошло в сет «Кириллица», Антон Ковальков придумал после того, как побывал в поморском селе Мурманской области в июле прошлого года.
- Суп «Териберка» - это практически эталонный рыбный суп лучших русских ресторанов начала XX века, только с добавлением крабов, которые 100 лет назад не были популярны лишь из-за сложностей в транспортировке, - сообщается на сайте ресторана «Белуга».
Бульон деликатеса делается на основе морских гребешков, краба, водорослей, морских ежей и яйца. Сет, в составе которого можно попробовать вышеупомянутый супчик, обойдется гурманам в 6 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU