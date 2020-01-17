2020-01-17T11:09:55+03:00
Общество

В Североморске за тем, как чистят от снега трапы, следят депутаты горсовета

Власти решили контролировать этот процесс, чтобы не происходило несчастных случаев
Наталья ЛОБАНОВА
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Управляющие компании не всегда хорошо чистят заснеженные трапы. Фото: администрация ЗАТО Североморск.Управляющие компании не всегда хорошо чистят заснеженные трапы. Фото: администрация ЗАТО Североморск.
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Снега в Мурманской области за эту зиму - по уши, а чистят его не всегда хорошо, особенно на лестницах. Споткнуться и упасть со ступенек никому не захочется, поэтому в Североморске, где больше 60 трапов, за их надлежащим видом следят местные депутаты.

- Последние полтора месяца мы полностью контролируем процесс, оценивая качество работы управляющих компаний. От того, как коммунальные службы чистят трапы, зависит здоровье местных жителей, так что мы следим за их деятельностью, - рассказал «КП» председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев.

Лестницы, или как их по-морскому называют во флотской столице трапы, соединяют разные микрорайоны города. Их протяженность варьируется от трех до 50 метров. Ранее была информация, что за каждым хотят закрепить конкретного депутата, чтобы он ходил и проверял состояние ступенек. Но эта задумка осталась витать в воздухе.

Напомним: над лестницей в Мурманске для удобства местных жителей решили установить жесткий тент в качестве эксперимента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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