2020-01-16T16:19:19+03:00
Происшествия

«Торопился на работу»: В Мурманске на объездной лоб в лоб столкнулись два Chevrolet

44-летний водитель, оказавшийся на встречной полосе, погиб
Варвара РУСЛАНОВА
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Дмитрий Дудкин сидел за рулем Chevrolet Aveo, которая оказалась на пути внедорожника. Фото: Мурманск ДТП ЧП и Специальное управление ФПС №48 МЧС РоссииДмитрий Дудкин сидел за рулем Chevrolet Aveo, которая оказалась на пути внедорожника. Фото: Мурманск ДТП ЧП и Специальное управление ФПС №48 МЧС России
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Известная русская поговорка «тише едешь – дальше будешь» написана кровью. В очередной раз об этом свидетельствует авария, которая произошла утром 16 января.

- В 7.05 на 16 километре автоподъезда к Мурманску столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo ехал от Верхне-ростинского шоссе в сторону Североморска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet TrailBlazer, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам очевидцев, легковушка на повороте зацепила опасную кромку, что и спровоцировало занос. Удар с внедорожником оказался настолько сильным, что от Aveo осталась лишь груда смятого железа, а водитель погиб. Им оказался 44-летний Дмитрий Дудкин, старший пожарный специальной пожарно-спасательной части №7.

- Опаздывал на работу, торопился. Потеряли его, звонили, не дозвонились, а потом такая ужасная новость, - написала в соцсетях коллега погибшего Людмила Туник.

Специальное управление ФПС №48 МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Дудкина.

- Память о Дмитрии Ивановиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и общался с ним. Помним, скорбим, - написали в группе ведомства коллеги погибшего.

Водителю внедорожника медики оказали помощь на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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