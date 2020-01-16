«Дожаловались»: Мурманск стал самым ноющим городом России

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:04:48+03:00

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Буквально несколько месяцев назад читатели «Комсомолки» искренне возмущались, узнав, что по результатам первого полугодия 2019 года Мурманск стал вторым в списке самых ноющих городов России.

- Ноете только вы, а мы требуем нормальной жизни от власти, хотя бы верните то, что было до 2000-х годов! И проезд, какой дорогой сейчас у нас по России! – негодовал Дмитрий Манько.

- Ноем?! Пусть скажут спасибо, что не бунтуем! А как прожить за полярным кругом, где почти всегда зима, а летом только +7 градусов, в квартирах холодрыга и, самое главное, зарплаты совсем не северные..., - вторила ему Наталья Ефимова.

В итоге по результатам второго полугодия 2019 года Мурманск стал самым ноющим городом России.

ТОП городов-жалобщиков федеральная сеть городских сайтов «Gorodor» составляла по результатам анализа постов и комментариев, опубликованных в социальных сетях населенных пунктов с населением от 100 000 человек, за исключение Москвы и Санкт-Петербурга. При этом учитывались все записи, в которых высказывались недовольство и критика работой чиновников.

К слову, по результатам первых шести месяцев ушедшего года Мурманск уступал пальму первенства Архангельску. Однако в этот раз наш северный сосед не вошел даже в десятку лидеров. Во втором полугодие меньше жителей столицы Заполярья, но больше остальных российских городов жаловались на жизнь в Саранске, Калуге, Вологде и Брянске.

ИСТОЧНИК KP.RU