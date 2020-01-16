За новогодние праздники поток туристов в Кировске вырос на треть

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:41:25+03:00

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В длинные новогодние праздники зачастую хочется не только сидеть дома с тарелкой оливье, но и куда-нибудь выбраться за новыми впечатлениями. И Кировску в этом году очень повезло – огромный поток туристов отправился в город горняков за зимними развлечениями.

- Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» посетили порядка 27 тысяч гостей, а в 2019 году это число было значительно меньше – 24,3 тысячи человек. На втором месте по привлекательности для туристов стал экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», в который заглянуло свыше 16 тысяч человек. Для сравнения - в прошлом году здесь было около 10 тысяч посетителей, - отметили в администрации Кировска.

Помимо этого туристы не обошли стороной музейно-выставочный центр АО «Апатит». Туда заглянуло 4,7 тысяч человек. В арт-парке «Таинственный лес» за праздники побывало около 7 тысяч человек, а за четыре праздничных дня искусственный лёд «Апатит Арены» посетило почти 1,3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU