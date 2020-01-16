В Мурманске задержали пьяного водителя без прав из Санкт-Петербурга

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:51:10+03:00

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Сколько бы водителей не предупреждали, что нельзя садиться за руль подшофе, они все равно продолжают это делать. Так, в Мурманске задержали 34-летнего петербуржца, который разъезжал на своей «ласточке» в пьяном виде, да еще и без водительских прав.

- На улице Профсоюзов для проверки документов госавтоинспекторы остановили автомобиль Subaru, которым управлял житель Санкт-Петербурга. Мужчина явно был пьян, но от процедуры освидетельствования отказался. В отношении нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области

Злоумышленника из города на Неве доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что в октябре прошлого года его уже привлекали к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения и лишили водительских прав.

На этот раз мужчине грозит статья 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Его ждет лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU