В Мурманской областной больнице будут заполнять документы голосом

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:23:48+03:00

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Технологии в медицине двигаются вперед. Так, в Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина начнут заполнять документацию при помощи голоса. Программой «Voice2Med» оснастят восемь рабочих мест патологоанатомического отделения.

Такой инновационный проект разработали специалисты «Центра речевых технологий», ежегодно внедряющего свои решения в сотни компаний в России и за рубежом.

- Качество распознавания речи находится на уровне 96%, системе известны медицинские термины и выражения. Во время проведения исследования врач через специальную гарнитуру надиктовывает текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в заполняемый протокол. Голосовое подтверждение результатов распознавания позволяет врачу быть уверенным, что медицинский документ заполнен верно, даже если он не видит монитора компьютера, - отметили в Мурманской областной больнице.

Систему голосового заполнения от «ЦРТ» уже используют в крупных лечебных учреждениях Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана и Казахстана. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина стала первым медучреждением в Кольском крае, которое реализует подобный социально-значимый проект.

ИСТОЧНИК KP.RU