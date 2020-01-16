«Аварийный треугольник»: под Зверосовхозом за утро произошли три аварии

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:53:13+03:00

Внедорожник ехал по правилам, когда на его пути оказалась Lada Granta. Фото: ДТП - ЧП Кола51©

Водители упорно не хотели предоставлять преимущество тем, кто едет по главной дороге

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Очередное снежное утро отметилось ДТП и, как результат, пробками. Напомним: 15 января на Печенгской дороге три столкнувшиеся машины стали причиной многокилометрового затора. Однако ошибки попавших в ДТП водителей ничему не научили их коллег по рулю.

16 января первыми не поделили дорогу три «железных коня» на перекрестке автоподъезд к аэропорту «Мурманск» - Молочный – Выходной. Затем их примеру последовали еще две машины уже на следующем пересечении дорог этой же трассы.

- В 8.40 на 1 километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск» произошла авария. По предварительной информации, водитель Lada Granta ехал из Колы в Зверосовхоз и на перекрестке не предоставил преимущество в движении Toyota, которая направлялась со стороны аэропорта «Мурманск». Виновник – в больнице, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

А спустя еще почти два часа - в 10.20 - непростая дорожная ситуация подвела под монастырь мужчину за рулем Mazda, который ехал со стороны Санкт-Петербурга в Мурманск.

- Водитель иномарки не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Пассажир Mazda доставлен в Кольскую ЦРБ, - отметил Евгений Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU