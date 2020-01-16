Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет сломался в воздухе

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:18:24+03:00

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После авиакатастрофы с мурманским бортом в «Шереметьево» любой даже не значительный инцидент с воздушным судном воспринимается как ЧС. Именно так произошло и с авиалайнером, выполняющим рейс FV 6346 из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Поднявшись в воздух в 9.05 с аэродрома «Пулково» Airbus A320 долетел до середины Ладожского озера, а потом развернулся и взял курс на северную столицу. Правда, перед Шлиссельбургом борт снова сделал вираж и вернулся на заданный курс.

- Во время полета произошел дефект с системой кондиционирования - в салоне было душно. Было принято решение вернуться в Санкт-Петербург. Однако экипажу удалось самостоятельно устранить дефект, и борт продолжил полет в Мурманск, - сообщил 78.ru Андрей Дробович. директор центра оперативного управления ООО «Воздушные ворота Северной столицы», руководитель оперативного штаба.

До столицы Заполярья Airbus A320 авиакомпании «Россия» добрался успешно, приземлившись на северном аэродроме в 11.05.

ИСТОЧНИК KP.RU