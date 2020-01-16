Хирурга из Ковдора, который поручил студентам провести операцию, задержали следователи

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:51:08+03:00

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Хирурга, работавшего в Ковдорской районной больнице, задержали правоохранительные органы. Ранее стало известно, что врач поручил студентам-практикантам ампутировать пациенту ногу, при этом за процессом совсем не следил и указал в документах, что самостоятельно проводил операцию.

В итоге на недобросовестного врача завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

- Медработника задержали сотрудники следственного комитета по городу Кандалакша. Пока что он является подозреваемым, обвинение ему не предъявлено. Куда его отправят после задержания – не разглашается, - рассказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следователи продолжают допрашивать свидетелей произошедшего и должностных лиц медучреждения, также проводятся судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU