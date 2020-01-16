Житель Кандалакши сравнил цены на АЗС за пять лет

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:44:24+03:00

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Цены на бензин обычно меняются еженедельно. Редко когда в минус, обычно жить становится дороже. Житель Кандалакши Валерий Федоров уже пять лет изучает, как меняются цены на АЗС. И поделился своими наблюдениями с земляками.

- Я на пенсии, когда появилась возможность (фотоаппарат и ноутбук), решил фиксировать в фотографиях текущую жизнь и изменения в нашей небольшой Кандалакше, а также природу, окружающую город. Создал соответствующую страничку "ВКонтакте". Чтобы не сидеть дома, а регулярно гулять, бывая в тех или иных микрорайонах города. Во время этих гуляний и родилась идея ежемесячно фиксировать цены на автомобильное топливо на трех заправках разных фирм, - рассказал "КП" Валерий Федоров.

В своей группе Кандалакша: (---)ы и (+++)ы он выложил фотографии с АЗС, начиная с 2015 года. Северяне могут вспомнить время, когда литр А92 стоил почти 36 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU