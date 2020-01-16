В Мурманске пройдет сбор макулатуры и пластика
Забота об экологии - это не только модно, но и полезно! Так, в Мурманске пройдет первый в этом году сбор макулатуры, а также впервые - пластика. Сдать ненужные бумажки и бутылки с пакетами можно будет 24 и 25 января с 14.00 до 18.00.
- Мы принимаем книги, журналы, газеты, тетради, бумагу А4, листовки, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. Из пластика можно принести ПЭТ бутылки, пластиковые емкости от моющих средств, крышечки, пакеты. Весь пластик должен быть чистым, без остатков пищи и напитков, - уточнили организаторы акции. - На переработку нельзя отправить горелую, мокрую бумагу и картон, пергаментную бумагу, бумагу, испачканную химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами, яичные лотки, чеки, втулки и салфетки.
Пластик можно сдать только в пункте приема на Кольском проспекте,110а. А макулатуру принимают по нескольким адресам: проспект Кольский 110-а, офис 3-31 и 3-24 (склад около лифта) улица Капитана Орликовой 3. (Дом молодежи, главный вход) улица Песочная 11.
Вторсырье волонтеры передадут компании ЭкоСистемаСервис, которая увезет его на переработку.
ИСТОЧНИК KP.RU