2020-01-16T08:46:41+03:00
Общество

В Мурманске пройдет сбор макулатуры и пластика

В точках приема можно сдать ненужные газеты, журналы, бутылки, пакеты
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Избавиться от бумажек и бутылок можно 24 и 25 января. Фото: pixabay.comИзбавиться от бумажек и бутылок можно 24 и 25 января. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Забота об экологии - это не только модно, но и полезно! Так, в Мурманске пройдет первый в этом году сбор макулатуры, а также впервые - пластика. Сдать ненужные бумажки и бутылки с пакетами можно будет 24 и 25 января с 14.00 до 18.00.

- Мы принимаем книги, журналы, газеты, тетради, бумагу А4, листовки, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. Из пластика можно принести ПЭТ бутылки, пластиковые емкости от моющих средств, крышечки, пакеты. Весь пластик должен быть чистым, без остатков пищи и напитков, - уточнили организаторы акции. - На переработку нельзя отправить горелую, мокрую бумагу и картон, пергаментную бумагу, бумагу, испачканную химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами, яичные лотки, чеки, втулки и салфетки.

Пластик можно сдать только в пункте приема на Кольском проспекте,110а. А макулатуру принимают по нескольким адресам: проспект Кольский 110-а, офис 3-31 и 3-24 (склад около лифта) улица Капитана Орликовой 3. (Дом молодежи, главный вход) улица Песочная 11.

Вторсырье волонтеры передадут компании ЭкоСистемаСервис, которая увезет его на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Аварийный треугольник»: под Зверосовхозом за утро произошли три аварии
Известный мурманский ультрамарафонец, стоя в планке, собрал три кубика Рубика за 5 минут и 30 секунд
Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет сломался в воздухе
Хирурга из Ковдора, который поручил студентам провести операцию, задержали следователи
Умер один из мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде
Из Мурманска полетели в Японию 26 тонн морского ежа
В Мурманске снесут два ветхих двухэтажных дома
В Мурманской области мать ищет сына, который не выходит на связь пять лет
В Мурманске пройдет сбор макулатуры и пластика
По уши в снегу: за две недели января в Мурманске выпало 115% месячной нормы осадков
В Мурманске из окна многоэтажки на голову бабушке скинули бутылку шампанского
В Мурманске на два года закроют школу №1 на улице Буркова
В Никеле ревнивец держал в заложниках возлюбленную и истязал ее
В Кировске дети закидали Вечный огонь снежками
В Мурманской области ОСАГО подешевело, но по-прежнему остается одним из самых дорогих в стране
Уроженец Мурманска залез на пирамиды Гизы и попал в египетскую тюрьму
Смертельное ДТП по дороге в Мурманск: водитель Daewoo Nexia погиб в столкновении с военным КАМАЗом
Житель Мурманска нашел в конфете человеческий ноготь
Суд оценил моральный вред за незаконное уголовное преследование мурманского олигарха Геннадия Шубина в 50 тысяч рублей
Мурманский кот Семен попал в пятерку лучших памятников животным в России