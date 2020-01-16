2020-01-16T10:03:15+03:00
Общество

В Мурманске снесут два ветхих двухэтажных дома

Старые жилые постройки на улицах Чехова и Калинина признали аварийными
Наталья ЛОБАНОВА
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Жильцов деревяшек расселят, а после этого дома снесут. Фото: Гугл картыЖильцов деревяшек расселят, а после этого дома снесут. Фото: Гугл карты
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В Мурманске потихоньку исчезают жилые дома, которые давно уже пришли в негодность. Так, еще в ноябре прошлого года было решено снести пару старых деревяшек на улице Бондарной и в Охотничьем переулке.

А в январе муниципальные власти признали аварийным многострадальный дом №40 на улице Павлова, который тоже собираются ликвидировать. Следующими на очередь к расселению стали два двухэтажных дома на улице Чехова и Калинина. От ветхих зданий должны избавиться к 2024 году. Соответствующий документ подписал глава администрации заполярной столицы Евгений Никора.

- Постановляю признать многоквартирный дом №6, расположенный на улице Чехова и дом №18 на улице Калинина аварийными и подлежащими сносу. Жильцов указанных домов внести в подпрограмму «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы. Организовать отселение людей, предоставив им другие жилые помещения, - сообщается в постановлении администрации Мурманска.

Так что скоро жильцам стареньких деревяшек придется паковать чемоданы и переезжать на новое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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