16 Янв. 2020 2020-01-16T13:07:12+03:00

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Каждый рекорд ультрамарафонца – это преодоление больше сотни километров за несколько десятков часов. Однако за впечатляющими цифрами стоит не только хорошая физическая подготовка, но и невероятная сила воли, позволяющая не терять разум от постоянной усталости и боли. Чтобы развить это качество, известный мурманский ультрамарафонец и сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров придумал упражнение «Хибинская планка».

- Не так сложно терпеть физическое напряжение, боль и усталость, как не терять при этом разум, логику и здравый рассудок. Когда сознание притупляется, можно совершить не совместимую с жизнью ошибку. Идея упражнения, позволяющего тренировать разум, пришла мне в Хибинах. Собственно говоря, отсюда и название. В Интернете я не нашел аналогов подобной техники, - рассказывает Василий Комиссаров.

Суть упражнения проста: встаете в планку и собираете кубик Рубика. Мурманский ультрамарфонец за 5 минут и 30 секунд одолел три таких головоломки.

- Для тренировки важен именно последний кубик Рубика. Когда тело трясет от перенапряжения, а в голове туман, приходится силой воли концентрировать разум на интеллектуальной задачи, - объясняет спортсмен.

Сидя на диване, Василий Комиссаров собирает одну такую головоломку в среднем за минуту и 30 секунд. Получается, что планка ненамного замедлила интеллектуальную деятельность спортсмена. Ультрамарафонец заметил, что после таких тренировок скорость бега вырастает без снижения уровня безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/754975" frameborder="0"></iframe> Известный мурманский ультрамарафонец, стоя в планке, собрал три кубика Рубика за 5 минут и 30 секунд.Автор: Василий Комиссаров! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU