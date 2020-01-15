В Мурманске на два года закроют школу №1 на улице Буркова
Ничто не вечно под Луной! И даже самому прочному зданию когда-то потребуется ремонт. Пришло время преобразиться и школе №1 в Мурманске, которой в этом году исполнится 85 лет. Для этого учебное заведение закроют на долгих два года.
- За это время в здании отремонтируют системы вентиляции, отопления, канализации, электро- и водоснабжения, а также заменят окна, сделают поверхностный водоотвод, крышу и фасад. При этом школа не потеряет своего узнаваемого вида. Кроме того, планируется восстановить лестничные клетки, усилить фундамент и обновить интерьер, - рассказали в администрации Мурманска.
А пока рабочие будут заниматься преображением школы №1, ее ученики отправятся грызть гранит науки в соседние учебные заведения: прогимназию №40 и школы№43 и 53. Важно, что ребят переведут туда целыми классами вместе с педагогами.
ИСТОЧНИК KP.RU