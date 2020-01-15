2020-01-15T17:02:49+03:00
Происшествия

В Никеле ревнивец держал в заложниках возлюбленную и истязал ее

За это мужчина пойдет в колонию
Варвара РУСЛАНОВА
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Женщина боялась обращаться в полицию, боясь что бывший сожитель ее убьет.Женщина боялась обращаться в полицию, боясь что бывший сожитель ее убьет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Эта история произошла в год назад в Никеле. Здесь от патологического ревнивца ушла любимая женщина. Однако после новогодних праздников дама сердца пришла в гости к бывшему бойфренду. Пара провела вечер за рюмкой водки, а когда женщина собралась уходить, мужчина оказался против.

- 44-летний житель Никеля избил ее молотком и металлической трубой, сломав ребра, но своего добился – 43-летняя женщина провела с ним шесть дней и смогла покинуть квартиру только обманом. Ни в полицию, ни к медикам женщина не рискнула обратиться, боясь, что бывший сожитель пробьет ей голову, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Свобода длилась недолго. Через несколько дней Отелло подкараулил любимую на улицу и, угрожая убить не только ее саму, но и близких, увел обратно в квартиру и отобрал телефон. Новое заточение продлилось две недели. Каждый раз, когда мужчине что-то не нравилось или находился повод для ревности, он набрасывался на свою жертву с кулаками. Сбежать удалось только под предлогом, что дома есть деньги на спиртное.

- Женщина обратилась к сотрудникам скорой помощи, а те сообщили в полицию. Эксперты оценили вред здоровью, нанесенный потерпевшей, как средней тяжести, - уточняют в СКР.

Суд признал рецидивиста виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: «Незаконное лишение человека свободы» (ст. 127), «Угроза убийством» (ст. 119), «Похищение человека» (ст. 126) и «Грабеж» (ст. 161). Ближайшие 7,5 лет северянин проведет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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