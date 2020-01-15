2020-01-15T17:11:32+03:00
Общество

По уши в снегу: за две недели января в Мурманске выпало 115% месячной нормы осадков

А в декабре на Апатиты свалилась тройная норма снежного покрова
Наталья ЛОБАНОВА
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Погода решила поскорее вывалить на Мурманск месячные запасы снега. Фото: Погода в МурманскеПогода решила поскорее вывалить на Мурманск месячные запасы снега. Фото: Погода в Мурманске
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Нынешняя зима в Заполярье выдалась по-настоящему снежной. Помимо радости для детей, которые с удовольствием лепили снеговиков и играли в снежки, сугробы создали массу дорожных проблем. Так, в декабре из-за снегопадов в мурманских дворах застревали «скорые», а в январские праздники из снежного плена вызволяли 23 автомобилистов, ехавших в Териберку.

Сейчас Мурманскую область продолжает заваливать снегом - месячная норма осадков свалилась на голову северян уже в первые недели января.

- За первые две недели нового года в Мурманске уже выпало 115% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Апатитах и Мончегорске в 1,5-2 раза выше, чем на эти же даты в прошлом году, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Синоптики также отметили, что в декабре прошлого года в среднем на регион свалилось две месячных нормы осадков. Самыми снежными городами стали Апатиты – 377 % и Мончегорск – 319 %. Областной центр их догнать не смог – снежное одеяло укрыло заполярную столицу на 188%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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