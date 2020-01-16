2020-01-16T11:12:09+03:00
Общество

Из Мурманска полетели в Японию 26 тонн морского ежа

А в Финляндию отправились 12 тонн шкур северного оленя
Наталья ЛОБАНОВА
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Тонны морских обитателей отправились из Заполярья в страну восходящего солнца. Фото: pixabay.comТонны морских обитателей отправились из Заполярья в страну восходящего солнца. Фото: pixabay.com
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Каждый год Мурманск, как город-порт, поставляет в другие страны тонны рыбной продукции. А чтобы дары моря доставили заграницу в целости и сохранности, госинспекторы пограничного ветконтроля управления Россельхознадзора по Мурманской области контролируют весь этот процесс.

Так, в 2019 году в заполярной столице было досмотрено и оформлено более 165 тысяч тонн рыбы и морепродукции, которые отправлялись автомобильным, морским и авиатранспортом в страны Евросоюза, Норвегию, Нигерию, Китай, Канаду, Исландию, Корею и США.

- Самолетами из Мурманска в Японию перевезли 26 тонн живого морского ежа и его икры. Кроме того, 12 тонн шкур северного оленя пошли на экспорт в Финляндию, - отметили в управлении Федеральной службы по ветеринарному надзору Мурманской области.

Также госинспекторы осмотрели порядка 20 тысяч тонн мороженой российской рыбы и рыбопродукции, которая временно хранилась в холодильниках Норвегии и Фарерских островов, 21 тысячу тонн кормов для рыб и около 8 миллионов штук молоди форели и атлантического лосося, ввезённых из Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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