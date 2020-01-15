В Мурманске из окна многоэтажки на голову бабушке скинули бутылку шампанского

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:08:42+03:00

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Праздничное настроение закончилось еще не у всех. Иногда в Мурманске еще можно увидеть фейерверки, услышать хлопушки. Кстати, идти и озираться по сторонам - хорошая привычка. А то ненароком можно получить по голове.

Жительница Мурманска сообщила, что такая беда приключилась с пожилой северянкой.

- 9 января на Книповича, 33/1 из окна со стороны дороги какие-то уроды сбросили бутылку из-под шампанского проходящей мимо бабушке. Бутылка разбила голову, хотела вызвать бабуле "скорую", но она отказалась, рядом проходил мужчина с коляской, - написала женщина в группе "Мурманск".

Она уточнила, что все-таки позвонила в 112, там сказали, что в истории нет ничего удивительного. И обещали передать информацию в полицию. Однако...

- Заявлений о данном случае в полицию не поступало, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: в начале февраля в Мурмашах едва не случился пожар в квартире, куда почти залетели огни фейреверка.

ИСТОЧНИК KP.RU