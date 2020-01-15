2020-01-15T13:56:08+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП по дороге в Мурманск: водитель Daewoo Nexia погиб в столкновении с военным КАМАЗом

Пассажира легкового авто увезли в больницу [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Авария унесла жизнь водителя иномарки. Фото: Юлия ФедороваАвария унесла жизнь водителя иномарки. Фото: Юлия Федорова
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Из-за капризов погоды дороги в Мурманской области оставляют желать лучшего – то снегопады создают проблемы, то гололедица. Но и сами автолюбители бывают крайне не осторожны, находясь за рулем своей "ласточки", что зачастую приводит к непоправимым последствиям.

Так, для владельца вишневой Daewoo Nexia 14 января стало роковым днем – мужчина погиб в столкновении с грузовиком.

- На 1314 километре автотрассы «Кола» в 16.10 водитель Daewoo Nexia ехал в сторону Мурманска. Пока не ясно по какой причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с военным КАМАЗом. Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП, а пассажира иномарки увезли в больницу, - рассказали «КП» очевидцы случившейся аварии.

Напомним: 3 января в ДТП под Пиренгой погибли два человека из-за вылетевшей на встречку иномарки.

Смертельное ДТП на федеральной трассе "Кола".Автор: Юлия Федорова

ИСТОЧНИК KP.RU

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