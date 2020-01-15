Житель Мурманска нашел в конфете человеческий ноготь

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:13:48+03:00

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Бывает, откусишь конфету, а начинка не вкусная. Но одно дело, когда тебе не по вкусу орехи или лимонный джем, а другое, если в угощении видишь то, о чего начинает тошнить.

Житель Мурманска Иван Петров столкнулся как раз с такой ситуацией. Купил в одном из сетевых магазинов города конфеты "Картошка", надкусил, а там...

- ...торчал человеческий ноготь! Судя по размеру, это ноготь большого пальца ноги. Не знаю и не хочу знать, как он попал в кондитерское изделие, но это полное безобразие, конечно. А вот кто изготовитель этих конфет с сюрпризом. Адрес указан на самом фантике: "Невский кондитер Белинский", Пензенская область, город Белинский, - написал в группе "Мурманск" мужчина.

Он намерен обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, чтобы там проверили кондитерскую, где работают недобросовестные работники.

Напомним: в свое время в печени тески нашли презерватив.

ИСТОЧНИК KP.RU