Житель Мурманска нашел в конфете человеческий ноготь
Бывает, откусишь конфету, а начинка не вкусная. Но одно дело, когда тебе не по вкусу орехи или лимонный джем, а другое, если в угощении видишь то, о чего начинает тошнить.
Житель Мурманска Иван Петров столкнулся как раз с такой ситуацией. Купил в одном из сетевых магазинов города конфеты "Картошка", надкусил, а там...
- ...торчал человеческий ноготь! Судя по размеру, это ноготь большого пальца ноги. Не знаю и не хочу знать, как он попал в кондитерское изделие, но это полное безобразие, конечно. А вот кто изготовитель этих конфет с сюрпризом. Адрес указан на самом фантике: "Невский кондитер Белинский", Пензенская область, город Белинский, - написал в группе "Мурманск" мужчина.
Он намерен обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, чтобы там проверили кондитерскую, где работают недобросовестные работники.
Напомним: в свое время в печени тески нашли презерватив.
ИСТОЧНИК KP.RU