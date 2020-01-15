Массовое ДТП на Печенгской дороге стало причиной многокилометровой пробки

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:39:22+03:00

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Очередной утренний снегопад, увы, не прибавил пропускной способности дорогам Кольского полуострова. Многие автомобилисты сбросили скорость до 60 километров в час и медленно, но верно двигались к своей цели. Однако даже такая осторожность не помогла избежать аварий и, как результат, многокилометровых пробок.

- На Печенгской дороге, не доезжая Междуречья, со стороны Мурманска авария – столкнулись три машины. Проезд затруднен, - такой предупреждающий пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП» около 9.00 15 января.

Это не помогло избежать пробки. Дело в том, что разметавшиеся по трассе после удара иномарки оставили для проезда узкое горлышко. В итоге движение на дороге оказалось практически заблокированным. Как результат – многокилометровый затор в обе стороны. Остается надеяться, что подоспевшие сотрудники ДПС исправят ситуацию. Кстати, по данным УГИБДД по Мурманской области, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU