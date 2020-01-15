Суд оценил моральный вред за незаконное уголовное преследование мурманского олигарха Геннадия Шубина в 50 тысяч рублей
На этот раз судебные тяжбы по делу известного мурманского олигарха Геннадия Шубина длились недолго. Напомним: энергомагнат потребовал от Управления федерального казначейства по Мурманской области возместить ему моральный ущерб за незаконное уголовное преследование, который он оценил в полмиллиона рублей.
Первое заседание решено было перенести, поскольку в зале не хватало представителя генеральной прокуратуры. В итоге оно состоялось 14 января и окончилось победой Геннадия Шубина.
- Октябрьский суд удовлетворил иск Геннадия Валерьяновича, правда, не в полном размере. Служители Фемиды оценили моральный ущерб за незаконное моральное преследование в 50 тысяч рублей, - сообщил «КП» адвокат Шубина Александр Панфилов.
Однако заниженная в 10 раз сумма по таким делам в судебной практике вполне нормальная ситуация. Бюджет экономят, и полной сатисфакции никто не получает.
- Конечно, это мало. Будем ли обжаловать? Ответ на этот вопрос будет, когда получим решение суда на руки, - отметил адвокат.
ИСТОЧНИК KP.RU