2020-01-15T12:45:09+03:00
Общество

Суд оценил моральный вред за незаконное уголовное преследование мурманского олигарха Геннадия Шубина в 50 тысяч рублей

Будет ли обжаловать заниженную в 10 раз сумму, энергомагнат еще не определился
Варвара РУСЛАНОВА
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Суд удовлетворил иск энергомагната, занизив сумму в 10 раз.Суд удовлетворил иск энергомагната, занизив сумму в 10 раз.Фото: Людмила ШЕКА
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На этот раз судебные тяжбы по делу известного мурманского олигарха Геннадия Шубина длились недолго. Напомним: энергомагнат потребовал от Управления федерального казначейства по Мурманской области возместить ему моральный ущерб за незаконное уголовное преследование, который он оценил в полмиллиона рублей.

Первое заседание решено было перенести, поскольку в зале не хватало представителя генеральной прокуратуры. В итоге оно состоялось 14 января и окончилось победой Геннадия Шубина.

- Октябрьский суд удовлетворил иск Геннадия Валерьяновича, правда, не в полном размере. Служители Фемиды оценили моральный ущерб за незаконное моральное преследование в 50 тысяч рублей, - сообщил «КП» адвокат Шубина Александр Панфилов.

Однако заниженная в 10 раз сумма по таким делам в судебной практике вполне нормальная ситуация. Бюджет экономят, и полной сатисфакции никто не получает.

- Конечно, это мало. Будем ли обжаловать? Ответ на этот вопрос будет, когда получим решение суда на руки, - отметил адвокат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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